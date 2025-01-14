В минувшем году с территории Мурманской области судебные приставы отправили на Родину на 21 мигранта больше, чем в 2023 году

В общей сложности за 12 месяцев из нашего региона были выдворены 156 иностранцев. Большинство из них признаны виновными в совершении административного правонарушения в области миграционного законодательства.

Чаще других за нарушение порядка пребывания в нашей стране к административной ответственности привлекались, а затем отправлялись на Родину граждане из Средней Азии — Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран бывшего СССР. Тем не менее встречались и мигранты из более отдаленных стран — граждане Македонии, Ирака, Египта.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.