В минувшие выходные в Кандалакше завершились соревнования по натурбану 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся

На санной трассе спортивной школы Кандалакши состоялись соревнования по натурбану 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся. За победу в одиночных заездах и заездах двухместных экипажей боролись 59 юных саночников из Кандалакши, Кировска, Новоуральска и Братска.

В группах юношей 12-14 лет и 15-17 лет и в группе девушек 15-17 лет в соревнованиях на одноместных санях все места на пьедестале заняли спортсмены из Кандалакшского района.

В возрастной группе юношей 12-14 лет первое место занял Сергей Вавилов, второе – Артём Милевич, третье – Никита Захаров. В возрастной группе юношей 15-17 лет на первом месте Александр Башко, на втором Александр Калитов, на третьем – Алексей Пюнненен. В возрастной группе девушек 15-17 лет первое место заняла Евгения Фёдорова, второе и третье – Екатерина Гук и Валерия Мороко соответственно.

В группе девушек 12-14 лет в соревнованиях на одноместных санях места распределились следующим образом: первое место заняла Диана Милевич (Кандалакшский район), на втором – Виолетта Радаева (Иркутская область), на третьем – Алёна Соколова (Кандалакшский район).

Победителями и призёрами соревнований среди заездов двухместных экипажей также стали представители Кандалакшского района: Александр Башко и Александр Калитов (первое место), Руслан Чужин и Вячеслав Кудрявцев (второе место), Аркадий Вартумов и Владислав Багдасаров (третье место).

Всем победителям соревнований были вручены ленты абсолютных чемпионов 60-го юбилейного Праздника Севера учащихся.

В командном зачёте кубок победителя получила команда Кандалакшского района, серебряным призёром соревнований стала команда Иркутской области, бронзовый призёр – команда Свердловской области.