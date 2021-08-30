В минувшие выходные в Мурманске и Североморске работали три ярмарки

В минувшие выходные в Мурманске и Североморске для жителей и гостей региона работали сразу три ярмарки. В субботу, 28 августа, в областном центре открылась уличная ярмарка «На Севере – учиться!», приуроченная ко Дню знаний. Торговые ряды расположились на улице Воровского, где до 1 сентября северяне могут приобрести живые цветы, школьные принадлежности, выпечку, сувениры и товары местных производителей.

«В рамках подготовки к новому учебному году в Мурманске открылась школьная ярмарка. В первый день работы ее посетили более 1000 гостей», – сказал глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании.

Губернатор также отметил, что путешествие по муниципалитетам Мурманской области продолжает мобильная ярмарка «Наша Рыба». В прошедшие выходные дни жители ЗАТО г.Североморск приобрели более 1,7 тонны рыбы и рыбной продукции. Следующая остановка передвижной торговой площадки состоится 11 сентября в столице Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, большой популярностью у северян по-прежнему пользуется стационарная ярмарка «Наша рыба», которая работает в ТРЦ «Форум». Так, 28 августа мурманчане и гости города купили более 3,6 тонны рыбы и рыбной продукции.