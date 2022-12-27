В минувшие выходные в Мурманской области произошло 34 дорожно-транспортных происшествия

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за прошедшие выходные на территории Мурманской области произошло 34 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом, а также четыре ДТП в которых погибли четыре человека, один человек получил ранения.

Госавтоинспекция Мурманской области обращается ко всем участникам дорожного движения и просит быть крайне внимательными на дороге! Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать установленный скоростной режим, правила обгона, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением, а также быть внимательным при проезде пешеходных переходов и использовать ремни безопасности, детские удерживающие устройства при перевозке пассажиров.

Убедительная просьба к пешеходам быть более внимательными и осторожными: перед переходом через дорогу убирать смартфоны и наушники, снимать капюшоны и быть более заметными при помощи световозвращающих элементов, а также пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Помните, при переходе по пешеходному переходу необходимо убедиться, что автомобили остановились и пропускают вас.