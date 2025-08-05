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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.25 18:00

В минувшие выходные в Полярных Зорях прошёл седьмой Кольский открытый слёт молодёжи («КОСМо»)

Он объединил более 200 активных и талантливых северян из разных уголков Мурманской области. В течение двух дней десятки людей состязались в спортивных, интеллектуальных и творческих конкурсах. Для проведения слёта были оборудованы палаточный лагерь, сцена, полевые кухни и спортивные площадки.

В работе слёта приняли участие 6 команд «Ураниум» и «Балаган» (Кольская АЭС), «Атомные Рейнджеры» («Колатомэнергоремонт»), «RUSkolbusterVILL» (Кандалакшский алюминиевый завод «Русал»), «В дико хорошей компании» (АО «Кольская ГМК»), а также «Малиновая лада» (УФНС России по Мурманской области).

«Кольская АЭС поддерживает инициативы, направленные на развитие молодёжного движения в регионе. Кольский открытый слёт молодёжи – это не просто соревнования, а площадка для общения, обмена опытом и формирования крепкого сообщества активных молодых людей. Мы видим, как участники раскрывают свой потенциал, учатся работать в команде и заряжаются энергией для новых свершений», – отметил Владимир Матвеев, главный инженер Кольской АЭС.

В этом году «Дикий, Дикий КОСМо» прошёл под знаком эпохи ковбоев, рейнджеров и индейцев. Участники состязались в стрельбе из лука и винтовок, перетягивании каната, забегах, демонстрировали свое мастерство в покере и интеллектуальной игре «Адреналин». Творческая программа включала конкурсы кантри-песен, танцев, театральные постановки в стиле Дикого Запада.

По итогу соревнований победителем стала команда из города Полярные Зори «Балаган», второе место заняла «RUSkolbusterVILL», третье завоевала «Ураниум».

«Слёт дарит уникальную возможность проявить себя не только в спорте, но и в творчестве. Каждый год «КОСМо» открывает новые таланты среди молодых специалистов, укрепляя связи между представителями разных предприятий и формируя чувство единства», – поделился Павел Троцкий, председатель Совета молодёжи заполярной станции, инженер цеха тепловой автоматики и измерений Кольской АЭС.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, особенным гостем события стал Андрей Буторин, известный автор книг по вселенным «Метро 2033» и «S.T.A.L.K.E.R.», который уже в четвёртый раз принял участие в мероприятии.

Седьмой Кольский открытый слёт молодёжи организован инициативной группой «КОСМо» совместно с Советом молодёжи Кольской АЭС при поддержке первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС и администрации города Полярные Зори.

 

 

Фото предоставлено управление коммуникаций Кольской АЭС.

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