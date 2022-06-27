В минувшую субботу в регионе прошли матчи пятого тура чемпионата Мурманской области по футболу

На Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске встретились команды «Арсенал» из ЗАТО Александровск и «Кандалакша» из Кандалакши, мурманский «Электрон» и «Печенга» из Никеля. На стадионе «Чайка» в Ковдоре состоялся матч между командами «Горняк» из Ковдора – «Ариес» из Мурманска.

Результаты по завершению матчей следующие: «Арсенал» – «Кандалакша» – 0:3; «Электрон» – «Печенга» – 5:0; «Горняк» – «Ариес» – 0:2.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, 2 и 3 июля состоятся игры шестого тура. Они пройдут в Мурманске, Кандалакше, Кировске и Никеле.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/