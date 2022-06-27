Мурманская область. Арктика (16+)27.06.22 12:30
В минувшую субботу в регионе прошли матчи пятого тура чемпионата Мурманской области по футболу
На Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске встретились команды «Арсенал» из ЗАТО Александровск и «Кандалакша» из Кандалакши, мурманский «Электрон» и «Печенга» из Никеля. На стадионе «Чайка» в Ковдоре состоялся матч между командами «Горняк» из Ковдора – «Ариес» из Мурманска.
Результаты по завершению матчей следующие: «Арсенал» – «Кандалакша» – 0:3; «Электрон» – «Печенга» – 5:0; «Горняк» – «Ариес» – 0:2.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, 2 и 3 июля состоятся игры шестого тура. Они пройдут в Мурманске, Кандалакше, Кировске и Никеле.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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Последние комментарии
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
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