В Минздраве РФ предлагают расширить перечень состояний, при которых нужно оказывать первую помощь без согласия самого пострадавшего

В Минздраве подготовили проект приказа об утверждении порядка оказания первой помощи. Документ опубликован на портале проектов правовых нормативных актов.

По нему, оказывать первую помощь возможно и без согласия самого пострадавшего. Конечно, только в том случае, если человек сам не отказался от помощи.

Как пишет www.pnp.ru, сейчас перечень состояний, при которых оказывают первая помощь, состоит из восьми пунктов. Минздрав предлагает увеличить его до десяти. Как и прежде, первую помощь окажут, если человек потерял сознание, у него остановились дыхание или сердце, нарушена проходимость дыхательных путей.

В перечень попали наружные кровотечения, а также травмы, ранения и поражения, вызванные механическими, химическими, электрическими, термическими факторами. Необходимо помочь людям при отравлениях и других состояниях, требующих вызова скорой. Кроме того, Минздрав предлагает оказывать первую помощь при судорогах или укусах ядовитых животных. Острые психологические реакции людей на стресс тоже попали в перечень.