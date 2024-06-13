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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.24 12:30

В Минздраве РФ предложили обновить перечень профзаболеваний

В Минздраве России предложили включить в перечень профессиональных заболеваний, связанных с воздействием вредных производственных факторов болезни, вызванные канцерогенами, солнечным излучением, выхлопными газами. Обновленный проект перечня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Действующий перечень включает заболевания, ‎связанные с воздействием производственных химических факторов, нефтепродуктов, бензола, дихлорметана, едких кислот, свинца и так далее.

Как сообщает pnp.ru, проектируемые пункты включают бериллий и соединения бериллия, дизельное топливо, древесную пыль, винилхлорид, мышьяк, пары сильных неорганических кислот, солнечное излучение, ультрафиолет, сажу, сланцевые масла, радий, плутоний, и др. Новые положения учитывают риски таких видов деятельности, как производство пластмасс, красок, химикатов, производство асбестосодержащих продуктов, эксплуатация и техническое обслуживание железных дорог, грузовиков и автобусов, добыча полезных ископаемых, пожаротушение, атомная промышленность и др.

Одновременно из перечня предлагается исключить прогрессирующую близорукость от повышенного напряжения зрения и профессиональную дискинезию.

«Положения действующего нормативного регулирования частично устарели, в частности, в условиях современного развития медицины необходимо пересмотреть подходы к отнесению заболевания ‎к профессиональному», — отмечают в Минздраве страны.

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