В Минздраве РФ предложили проводить медицинские осмотры и диспансеризацию по месту работы и учёбы

Проект ведомственного приказа опубликован на портале правовых нормативных актов.

Медосмотры помогают выявить опасные заболевания на ранних стадиях и не дать им развиться. Чтобы пройти обследование, необходимо выделить день и отправиться в поликлинику, к которой человек прикреплён. Но из-за графика работы или домашних дел граждане часто откладывают визит в медучреждение. Чтобы сделать медицинские осмотры более доступными, Минздрав и предложил создать возможность пройти обследование по месту работы, а для студентов — по месту учебы.

Как пишет www.pnp.ru, организовать такую возможность обязуют региональные власти. График осмотров согласуют с работодателем или руководством вуза. Также на региональные власти возложат ответственность по маршрутизации людей в медучреждения.

Работодателям документ предписывают уведомлять сотрудников о возможности пройти диспансеризацию по местах, где они трудятся. При этом медорганизации на основании данных из информационных систем формируют перечень граждан, подлежащих осмотрам, указывая их имена, номера полисов, категории, а также планируемые даты и места обследований.