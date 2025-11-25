Восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту МурманскСемь медалей завоевал заполярный пловец Павел Самусенко на Кубке сильнейших спортсменов
В МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» прошла экскурсия для первоклассников СОШ №7

МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» 20 ноября посетили с экскурсией первоклассники СОШ №7 (классный руководитель Васильева Я.В.).

«Противопожарная безопасность», «Тонкий лёд» - эти важные темы были раскрыты во время беседы и экскурсии с детьми. Начальник курсов гражданской обороны курсов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Шутенко С.В. рассказала ребятам, как важно соблюдать меры пожарной безопасности, как действовать в случае возникновения пожара и какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать опасных ситуаций.

Ребята посмотрели обучающие мультипликационные фильмы по обсуждаемым темам.

Спасатель ПАСС Генивичус М. напомнил ребятам, о правилах поведения на водоёмах в осенне-зимний период.

Встречу продолжили в ЕДДС, где старший оперативный дежурный ЕДДС Новикова Я.А. познакомила детей с системой «Безопасный город» и рассказала, как работает служба экстренного реагирования, обеспечивающая безопасность нашего города, напомнила ребятам номера для вызова экстренных служб.

В завершение мероприятия работники МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» пожелали детям соблюдать правила противопожарной безопасности и быть осторожными во время становления льда, кататься на коньках, играть в хоккей только в специально оборудованных для этого местах.

 

 

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/534070/#&gid=1&pid=1

