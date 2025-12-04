В МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» состоялась познавательная беседа с Центром общения старшего поколения «Радость»

Члены центра общения старшего поколения «Радость» собрались в учебно-консультационном пункте на базе класса курсов гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций МКУ «Служба гражданской защиты г.Апатиты».

Темой для обсуждения и вопросов стали темы: «Пожарная безопасность в быту», «Порядок оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Действия населения по сигналу «Внимание всем!», «Беспилотная опасность».

Сотрудники учебно-консультационного пункта Шутенко С.В., Новикова Я.А., Жучкова Е.В. провели беседы по обозначенным темам и продемонстрировали видеоролики «Пожар в квартире», «Осторожно, беспилотная опасность».

По традиции, встреча закончилась чаепитием, участники встречи рассказывали истории из жизни и задавали вопросы, касающиеся безопасности.

