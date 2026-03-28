В МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» завершилось обучение сотрудников филиала «Военизированный горноспасательный отряд Северо-Запада»

25 марта на курсах гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» завершилось обучение сотрудников филиала «Военизированный горноспасательный отряд Северо-Запада» по дополнительной профессиональной программе «Обучение должностных лиц эвакуационных органов и руководителей формирований и служб» по категории «Руководители формирований и служб».

С 16 по 25 марта группой слушателей была усвоена законодательная база в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, рассмотрели порядок, состав создания спасательных служб и нештатных формирований, их применение при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, изучили действия руководителей НФГО по организации и проведению АСНДР.

Для группы слушателей была проведена экскурсия в единую дежурно - диспетчерскую службу МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты», старший оперативный дежурный ЕДДС Новикова Яна Александровна, познакомила обучающихся с особенностями работы дежурных диспетчеров службы ЕДДС и Системы «112», рассказала, как правильно сообщить о каком-либо происшествии, вызвать экстренные службы, как функционирует система оповещения населения, система «Безопасный город».

По завершению курса группой слушателей, в количестве двух человек, была написана итоговая работа, с которой выпускники успешно справились.

Преподавателем-организатором основ безопасности жизнедеятельности курсов ГО и ЧС Жучковой Еленой Валерьевной были выданы удостоверения о повышении квалификации.

