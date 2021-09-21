В ММТП – новый рекорд по интенсивности погрузки щебня и песка

Новый рекорд по интенсивности погрузки щебня и песка установлен на причале №10 грузового района №1 АО «Мурманский морской торговый порт». Он составил 13941 тонну в сутки. Именно с такой напряженностью работала бригада №30 под руководством старшего стивидора Ивана Кошкина. Судно «POLA ONEGA» было обработано максимально в короткие сроки. Всего на борт было погружено 36304 тонны: 22252 тонны песка и 14052 тонны щебня.

«Новый рекорд – это результат грамотной диспетчеризации автоперевозчиков, грузовладельцев и портовиков. Четкое планирование позволило обеспечить ритмичность погрузочных операций, а всем, кто в ней участвовал – продемонстрировать свои профессионализм и ответственное отношение к делу», - сказал главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

Напомним, предыдущие рекорды были установлены в августе 2021 года на судах этой же группы – как их называют «систершипах». Тогда на «POLA ONEGA» была достигнута рекордная планка интенсивности погрузки песка - 10 278 тонн в сутки, а на «POLA DEVORA» - щебня, которая составила 10 482 тонны в сутки. «POLA ONEGA», «POLA DEVORA», «POLA ELIZAVETA» с июля трудятся в арктических широтах и уже перевезли около 200 тысяч тонн инертных материалов, к которым относятся щебень и песок.

В настоящий момент «POLA ONEGA» вышло из Мурманского морского торгового порта. Обработанные в АО «ММТП» материалы предназначены для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ.