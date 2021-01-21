В ММТП арктическую программу 2021 года начали с нового рекорда

С нового производственного рекорда начали арктическую программу 2021 года в Мурманском морском торговом порту. На причале №15 грузового района № 2 АО «ММТП» на борт балкера «Енисей» погружено 40351 тонна щебня, который произведен в карьерах Мурманской области и предназначен для проведения строительных работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов. Это самая крупная судовая партия щебня, когда-либо обработанная в ММТП. Предыдущий рекорд погрузки щебня был установлен в ноябре 2020 года, когда мурманские портовики перегрузили 39048 тонн.

«Особенность этой погрузочной операции состояла в том, что мы работали как с навалочным, так и с генеральным грузом – автотехникой, оборудованием и биг-бегами. Технические возможности порта, квалификация специалистов предприятия и высокий уровень взаимодействия с нашими партнерами позволили не только обработать судно в соответствии с графиком, но и продемонстрировать рекордные показатели», - рассказал главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

Российское судно «Енисей» - это 5-трюмный балкер ледового класса (Arc 4), оборудованный четырьмя судовыми кранами. Характеристики судна позволяют работать на трассе Северного морского пути (СМП). Он является крупнейшим балкером, работающим с навалочными грузами на трассах СМП между Мурманском и портами Арктической зоны РФ. Квалифицированный персонал, характеристики и техническое оснащение «арктического» причала АО «Мурманский морской торговый порт» позволяют максимально загрузить судно. В настоящий момент балкер «Енисей» вышел из Мурманска и следует в порт Сабетта.