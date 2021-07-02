В ММТП чествуют лучших портовиков

В канун Дня работников морского и речного флота сразу двенадцать сотрудников АО «Мурманский морской торговый порт» удостоены почётного звания «Ветеран порта». Оно присваивается женщинам, которые отработали в ММТП более 20 лет, и мужчинам, чей трудовой стаж в старейшем предприятии Мурманска составляет более 25 лет.

Как указано в приказе, подписанном генеральным директором АО «ММТП» Алексеем Рыковановым, работники предприятия отмечены за «добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад, совершенствование организации труда и обеспечение бесперебойной обработки транспортных средств». Также отмечены личный вклад в развитие порта и активное участие в общественной жизни коллектива.

Помимо этого, лучшие по итогам предыдущих месяцев работники предприятия удостоены «Почетных грамот». Сегодня они будут вручены в подразделениях порта с учётом соблюдения норм по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Также организаторы предусмотрели для представительниц прекрасной половины коллектива цветы и сладкие подарки каждому работнику. В честь Дня работников морского и речного флота в ММТП празднично украшены проходные порта, а перед центральной проходной и на первом этаже главного административного здания былиорганизованы фотозоны для того, чтобы каждый мог сделать праздничный снимок в этот торжественный день.