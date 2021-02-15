В ММТП чествуют воинов-интернационалистов

Сегодня генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов встретился с военнослужащими, проходившими службу в Демократической Республике Афганистан и в настоящий момент работающими в ММТП. Традиционная встреча была приурочена к 32-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и учрежденного в честь этого события Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Она началась с минуты молчания.

Как отметил во время встречи генеральный директор, боевые действия в Афганистане стали одним из ключевых событий того периода истории и коснулась всех граждан нашей страны: «Душой и сердцем весь народ переживал то, что для вас стало частью личных судеб. Мы ценим и гордимся, что вы работаете в Мурманском морском торговом порту. Желаю вам здоровья и долголетия!» - сказал А. Рыкованов.

В рамках встречи генеральный директор вручил сотрудникам предприятия Памятные медали и Почётные грамоты АО «ММТП».