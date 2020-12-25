В ММТП готовятся к новогодним праздникам

В Мурманском морском торговом порту подвели итоги конкурса «Новогодний офис». Портовики украшали свои кабинеты к Новому году. В результате было решено отметить десять человек: Екатерину Зайцеву - за самый красочный новогодний офис, Ирину Филиппову - за самый уютный офис, Наталью Коробкину - за самый стильный офис, Ольгу Кочеткову - за самый яркий офис, Олесю Левину - за самый креативный офис, Ингу Русакевич - за самый волшебный офис, Николая Куликова - за самый лаконичный офис, Александру Баранову - за самый оригинальный офис, Татьяну Федорову - за самый творческий офис и Екатерину Торбас - за самый светящийся офис.

Портовикам удалось создать новогоднее настроение. Поэтому каждый из них получил подарок и почетную грамоту.

«Декабрь - месяц не простой. У портовиков хватает работы, однако Новый Год никто не отменял. Поэтому Молодёжный совет АО «ММТП» организовал конкурс по новогоднему украшению кабинетов, а коллеги - люди активные, охотно поддержали инициативу! Каждый украсил кабинет по-своему, у каждого получилось креативно и оригинально. А в праздничной атмосфере и работается продуктивнее», - сказала председатель Молодёжного совета АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Также отметим, что в канун предстоящих праздников на площади перед ММТП была установлена светящаяся инсталляция, а здания - украшены новогодней подсветкой.