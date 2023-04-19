В ММТП и МБТ продолжается реализация национального проекта «Производительность труда»

В АО «Мурманский морской торговый порт» и ООО «Мурманский балкерный терминал», входящих в АО «Национальная транспортная компания», продолжается реализация национального проекта «Производительность труда».

В рамках первого модуля тренингов специалисты двух ведущих транспортно-логистических предприятий региона прошли подготовку по направлениям «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшению», «Картирование», «Производственный анализ» и «5С». Как отметили организаторы, в ходе тренингов сотрудники предприятий показали высокую вовлечённость в процесс, стремление к улучшениям, а также понимание инструментов, с помощью которых предстоит работать в рамках реализации проекта.

Также представители предприятия посетили Оленегорский механический завод (ОМЗ), где в рамках реализации Национального проекта «Производительность труда» прошли встречи по обмену опытом. Проведение подобных встреч – неотъемлемая часть нацпроекта «Производительность труда». Как подчеркивают организаторы, они создают предпосылки к формированию профессионального сообщества в области бережливого производства в регионе, что в целом положительно влияет на формирование и развитие производственных систем предприятий Мурманской области.

«Знакомство с наилучшими практиками в сфере бережливого производства, их внедрение в действующие производственные процессы – это суть национального проекта «Производительность труда». Обмен опытом позволяет использовать достижения коллег из разных отраслей, что дает возможность каждому участнику проекта ставить перед собой новые цели и двигаться вперед», - отметила руководитель программы от АО «ММТП» Светлана Рыкованова.

Фото (РЦК Мурманской области (vk.com) и пресс-служба АО «ММТП»): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251578%2Fwall-149919532_3129