В ММТП наградили лучших работников по итогам 2021 года

В канун нового 2022 года в АО «Мурманский морской торговый порт» состоялось торжественное награждение работников предприятия за работу в уходящем году.

За добросовестный труд, верность и преданность своему делу, за высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие портового дела Благодарностью Министра транспорта Российской Федерации были награждены диспетчер грузового района №1 Вячеслав Билюк, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №2 Александр Глазков, старший механик комплекса механизации Станислав Долгов, дежурная стрелочного поста дирекции железнодорожного транспорта Галина Истомина, заместитель исполнительного директора по эксплуатации Игорь Липинский.

Победителями конкурса профессионального мастерства признаны:

- в номинации «Лучший руководитель» - заместитель исполнительного директора ООО «МБТ» - руководитель производственной службы Константин Огрин;

- в номинации «Лучший инженерно-технический работник» – главный механик ООО «МБТ» Николай Ильин;

- в номинации «Лучший по профессии» - слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин ООО «МБТ» Владимир Васильев;

- в номинации «Лучший коллектив» - звено № 2 укрупненной комплексной бригады № 30 и участок погрузочно-разгрузочных работ «ЖРК» производственной службы ООО «МБТ»;

- в номинации «Лучший коллектив в области безопасности труда» - участок механической обработки портовых мастерских, группа по железнодорожной инфраструктуре технической службы ООО «МБТ».

В соревновании работников АО «Мурманский морской торговый порт» на звание «Лучший по профессии» в различных номинациях отмечены:

- «Лучший диспетчер» - диспетчер грузового района №1 Вячеслав Билюк;

- «Лучший стивидор» - старший стивидор грузового района №2 Дмитрий Коровайчиков;

- «Лучший докер-механизатор грузового района №1, исполняющий обязанности звеньевого» - докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №30 грузового района №1 Александр Гринь;

- «Лучший докер-механизатор грузового района № 2, исполняющий обязанности звеньевого» - докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №2 грузового района №2 Александр Плешков;

- «Лучший докер-механизатор грузового района №1» - докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №1 грузового района №1 Алексей Курлович;

- «Лучший докер-механизатор грузового района №2» - докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №2 грузового района №2 Виталий Пантелеев;

- «Лучший слесарь по ремонту и обслуживанию большой механизации» - слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации Артур Бабенко;

- «Лучший слесарь по ремонту и обслуживанию малой механизации» - слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации Дмитрий Петров;

- «Лучший слесарь по ремонту и обслуживанию очистных установок и манипуляторов» - слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации Алексей Калинин;

- «Лучший электромонтер комплекса механизации» - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования комплекса механизации Дмитрий Лавринович;

- «Лучший работник складской группы грузового района» - сменный начальник складского хозяйства грузового района №2 Инна Чичова;

- «Лучший кладовщик складской группы грузового района №1» - кладовщик грузового района №1 Наталья Ануфриева;

- «Лучший кладовщик складской группы грузового района №2» - кладовщик грузового района №2 Татьяна Белова;

- «Лучший оператор АЗС» - оператор заправочной станции службы материально-технического снабжения Ольга Горбан;

- «Лучший сменный механик» - сменный механик комплекса механизации Дмитрий Аржанов;

- «Лучший механик» - групповой электромеханик комплекса механизации Сергей Лобазов;

- «Лучший электрогазосварщик комплекса механизации» - электрогазосварщик комплекса механизации Дмитрий Земледенко;

- «Лучший газорезчик портовых мастерских» - газорезчик портовых мастерских Вячеслав Шмагола;

- «Лучший слесарь портовых мастерских» - слесарь-ремонтник портовых мастерских Александр Летягин;

- «Лучший оператор производственного комплекса энергоснабжения» - оператор котельной производственного комплекса энергоснабжения Александр Новиков;

- «Лучший слесарь производственного комплекса энергоснабжения» - слесарь по изготовлению узлов и деталей производственного комплекса энергоснабжения Виктор Баскаков;

- «Лучший работник транспортно-экспедиторской конторы» - сменный специалист транспортно-экспедиторской конторы Светлана Хорева;

- «Лучший инженерно-технический работник» - специалист по охране труда и производственному контролю дирекции по охране труда, пожарной и промышленной безопасности Иван Духанин;

- «Лучший специалист управления порта» - ведущий специалист дирекции по общим вопросам Елена Костылева;

- «Лучший руководитель отдела» - начальник пресс-службы Дмитрий Ищенко;

- «Лучший служащий» - техник грузового района № 2 Светлана Мочалова;

- «Лучший водитель автомобиля» - водитель автомобиля автохозяйства Александр Сапунов;

- «Лучший машинист конвейера» - машинист конвейера укрупненной комплексной бригады №13 грузового района №2 Александр Паюсов;

- «Лучший водитель погрузчика» - водитель погрузчика грузового района № 1 Сергей Борисенков;

- «Лучший составитель поездов» - составитель поездов дирекции железнодорожного транспорта Евгений Леонов;

- «Лучший дежурный стрелочного поста» - дежурный стрелочного поста дирекции железнодорожного транспорта Ирина Кива;

- «Лучший машинист тепловоза» - машинист тепловоза дирекции железнодорожного транспорта Михаил Мельников;

- «Лучший работник комплекса социально-бытового обеспечения» - столяр строительный комплекса социально-бытового обеспечения Игорь Кнутов;

- «Лучший наставник» - машинист бульдозера грузового района №1 Юрий Парамзин;

- «Лучший работник социального обеспечения» - заведующая общежитием Юлия Чернядьева.

Почётными грамотами Мурманского морского торгового порта были награждены: инженер коммерческого отдела Анна Алексеева, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №2 грузового района №2 Владислав Анкудинов, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования ДЖТ Владимир Бадулин, специалист по подбору персонала службы по привлечению, найму и комплектованию персонала Екатерина Бакунова, слесарь по ремонту подвижного состава ДЖТ Игорь Бачин, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации Владимир Брянкин, руководитель отдела (инженер) транспортно-экспедиторской конторы Елена Бушуева, диспетчер грузового района № 2 Валерий Великов, оператор заправочной станции СМТС Татьяна Власова, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации Денис Воробьёв, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №30 грузового района №1 Евгений Глек, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №1 грузового района №1 Виктор Гончаров, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады № 30 грузового района № 1 Вадим Грачев, мастер участка по ремонту грейферов портовых мастерских Юрий Григорьев, токарь комплекса механизации Вадим Гундерин, слесарь – ремонтник комплекса технологического обеспечения Андрей Дешевицин, инженер-электроник службы информационных технологий, связи и автоматизации Валерий Зябко, слесарь по ремонту автомобилей автохозяйства Вячеслав Ишков, начальник отдела экономики и тарифов Ирина Князькова, табельщик службы по организации труда и заработной платы Елена Колпачникова, кладовщик 2 разряда грузового района №1 Элеонора Левашева, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады № 7 грузового района № Владимир Леонтьев, заместитель технического директора по экологической безопасности Людмила Макаренко, специалист по связям с общественностью пресс-службы Ксения Минко, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №2 грузового района №2 Иван Опря, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады № 2 грузового района №2 Валерий Парфенов, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады № 13 грузового района №2 Алексей Петренко, заместитель начальника грузового склада грузового района №2 Елена Родькина, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №30 грузового района №1 Сергей Серов, электрогазосварщик портовых мастерских Алексей Слуянов, машинист бульдозера бригады №29 грузового района № 1 Виктор Сорокопудов, старший инженер участка электросетей ПКЭ Виктор Стародуб, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №1 грузового района №1 Алексей Таточенко, уборщик турбазы Татьяна Тимофеева, техник производственного комплекса энергоснабжения Екатерина Торбас, заведующий складом портовых мастерских Ирина Шацкая.

Также были подведены итоги конкурса «Мы выбираем здоровье!», который в течение 2021 года проходил в АО «ММТП». Победителем в номинации «Лучший трудовой коллектив» в категории «Производство» признаны:

- 1 место - отдел главного энергетика производственного комплекса энергоснабжения;

- 2 место – складская группа грузового района №2;

- 3 место – складская группа грузового района №1.

Победителем в номинации «Лучший трудовой коллектив» в категории «Офис» признаны:

- 1 место – отделы: гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства, инвестиционных проектов, инженерных сетей, управления проектами;

- 2 место – служба экологической безопасности и лаборатория по охране окружающей среды;

- 3 место – служба материально-технического снабжения.

Победителем в номинации «Менеджеры здоровья» признан Роман Хохлов, приз зрительских симпатий получил Яков Красовский, в номинации «Лучший блогер» - Анастасия Сидорова, в номинации «Самые активные участники творческих и спортивных конкурсов» - Оксана Фатыхова и Ирина Иванова. Среди всех победителей соревнования «Мы выбираем здоровье!» была проведена лотерея призов, в результате которой 50 работников предприятия получили бесплатные путевки на турбазу, сертификаты в магазины «Спортмастер», «М.Видео», «Летуаль», в салон «Тайрай».

В номинации «Молодым всегда дорогу» были отмечены секретарь-референт Влада Демченко, начальник отдела по социальным вопросам Светлана Рудакова, специалист по земельным вопросам корпоративного отдела Анна Шкаредная.

За активное участие в мероприятиях Волонтерского отряда и этического комитета награды получили начальник складского хозяйства грузового района №2 Виктория Ильина, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №13 грузового района №2 Яков Красовский, начальник складской группы грузового района №2 Елена Малашевская, кладовщик складской группы грузового района №2 Елена Петрова.

За активное участие в работе Спортивного комитета отмечены: ведущий специалист службы информационных технологий, связи и автоматизации Надежда Малинникова, инженер-программист службы информационных технологий, связи и автоматизации Дмитрий Руденко, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации Артем Румянцев. За спортивные успехи звание «Лучший игрок по хоккею с мячом 2021 года» было присвоено докеру-механизатору грузового района №2 Андрею Медведеву, звание «Лучший игрок по хоккею с шайбой 2021 года» - докеру-механизатору грузового района №1 Александру Лапонову, звание «Лучший игрок по футболу 2021 года» - докеру-механизатору грузового района №1 Денису Опарину, звание «Лучший игрок по пейнтболу 2021 года» - электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования производственного комплекса энергоснабжения Илье Зубареву.

За активное участие в работе Родительского комитета Почетной грамотой Мурманского морского торгового порта были награждены инженер-энергетик (по теплоустановкам и вентиляции) производственного комплекса энергоснабжения Ольга Агафонова, докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №30 грузового района №1 Виктор Кушнаренко, специалист (сменный) транспортно-экспедиторской группы Светлана Рамазанова. За музыкальное и техническое сопровождение социальных мероприятий отмечен инженер связи службы информационных технологий, связи и автоматизации Антон Ерещенко.

Фото: https://vk.com/murport51?z=album-149919532_282109517