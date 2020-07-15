В ММТП наградили первых победителей конкурса «Открой для себя город-порт»

В Мурманском морском торговом порту состоялась церемония награждения победителей первых этапов городского интернет-конкурса «Открой для себя город-порт». Напомним, что конкурс проходит еженедельно в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

Победителями семи этапов конкурса стали: Иван Плаунов, Виктория Николаева, Владислав Петров, Виктория Юрина и Мария Пономарева. Начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова поблагодарила всех за активное участие в конкурсе и вручила ценные призы: беспроводные наушники, портативные колонки, внешние зарядные устройства, а также usb-накопители.

«Такие конкурсы - это хорошая возможность открыть для себя интересные факты из истории нашего города и Мурманского морского торгового порта - предприятия, с которого начался Мурманск», - отметила студентка первого курса Мурманского государственного технического университета Виктория Юрина.

Отдел по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» подготовил конкурс «Открой для себя город-порт» в преддверии празднования юбилея – 105-летия Мурманского морского торгового порта. Его цель – привлечение внимания к истории родного края.