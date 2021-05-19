В ММТП наградили участников конкурса детского рисунка по охране труда

В АО «Мурманский морской торговый порт» подвели итоги традиционного конкурса детского рисунка по охране труда. В этом году он проходил в нескольких возрастных группах в двух номинациях: «Безопасный труд глазами детей» и «Охрана труда в знаках и символах». Награды участникам конкурса вручил генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

«Я благодарю каждого из вас за выполненные работы. Для нас очень важно, что, благодаря им, и вы, и ваши родители ещё раз сформулировали правила безопасного труда. Уверен, что с юных лет вы будете помнить о них и соблюдать», - отметил на торжественной церемонии А. Рыкованов, обращаясь к участникам творческо-производственного конкурса.

Решением комиссии были отмечены следующие авторы.

В номинации «Безопасный труд глазами детей»:

в возрастной группе 3-6 лет - 1 место – Настя Колесникова; 2 место – Елизавета Городниченко; 3 место – Анна Самохвалова; 1 поощрительное место – Маргарита Гармаш; 2 поощрительное место – Алиса Гуляева;

в возрастной группе 7-10 лет - 1 место – Максим Кузин; 2 место – Андрей Матвиевский; 3 место – Артём Иванов; 3 место –Артём Торбас; 1 поощрительное место - Василиса Дамбраускене; 2 поощрительное место - Анастасия Ирикина; 3 поощрительное место - Татьяна Ольшанская; 4 поощрительное место - Александр Видлер;

в возрастной группе 10-15 лет - 1 место – Константин Иванов; 2 место –Варвара Смирнова; 3 место –Анастасия Андреева; 1 поощрительное место - Арина Бычкова; 2 поощрительное место - Екатерина Бычкова.

В номинации «Охрана труда в знаках и символах»:

в возрастной группе 3-6 лет - 1 место – Андрей Торбас; 2 место –Илья Кукунин; 3 место - Александра Смирнова; 1 поощрительное место - Артём Гармаш; 2 поощрительное место - Роман Видлер; 3 поощрительное место - Майя Лебедева;

в возрастной группе 7-10 лет - 1 место – Мелания Рудакова; 2 место – Юлия Смирнова;

в возрастной группе 11-15 лет - 1 место – Софья Недужко; 2 место –Кристина Видлер; 3 место – Анастасия Андреева.

Специальная награда за оригинальность «С улыбкой об охране труда!»: Кристина Лёвина.

Специальная награда за душевный подход «Жду тебя дома я!»: Мария Холмова; Арина Абрамова.

Специальная награда за творческий подход «Мы! За безопасный труд!»: Глеб Абрамов.

Коллектив АО «ММТП» поздравляет участников конкурса, желает юным авторам новых творческих достижений и напоминает об обязательном соблюдении правил безопасности!