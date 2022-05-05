В ММТП наградили участников конкурса детского рисунка по охране труда

В АО «Мурманский морской торговый порт» подвели итоги традиционного конкурса детского рисунка по охране труда. В этом году он проходил в нескольких возрастных группах в двух номинациях: «Безопасный труд глазами детей» и «Охрана труда в знаках и символах». Награды участникам конкурса вручил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

«Я благодарю каждого из вас за то, что вы помогаете нам, взрослым, решать очень важные вопросы, связанные с соблюдением требований охраны труда. Спасибо вам за созданные работы. Уверен, что с юных лет вы также будете помнить о правилах безопасного поведения в любых ситуациях и соблюдать их», - отметил на торжественной церемонии А. Дегтярев, обращаясь к участникам конкурса.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248683%2Fwall-149919532_2512