В ММТП НТК началась реализация арктической программы 2024 годаВ Мурманской области стало меньше фальшивок
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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.24 10:18

В ММТП НТК началась реализация арктической программы 2024 года

В Мурманском морском торговом порту НТК началась реализация арктической программы 2024 года. Первым обработанным в её рамках судном стал сухогруз «Михаил Бритнев», принадлежащий судоходной компании «Эко Шиппинг» (Архангельск). На его борт была погружена партия элементов купольных конструкций резервуаров для хранения сжиженного природного газа (СПГ).

Напомним, в конце 2023 – начале 2024 года мурманские портовики обработали три партии аналогичного груза - десять пролётов общим весом 800 тонн. Этот опыт был признан успешным и получил продолжение. Длина каждого пролёта составляет 37,8 метра, вес - 80 тонн, что является новым достижением ММТП в обработке длинномерных тяжеловесных грузов. Работы проводились на причале №15, который ещё носит название «арктический». Именно здесь мурманские портовики обрабатывают грузы, предназначенные для выполнения масштабных инфраструктурных проектов Арктической зоне Российской Федерации. В настоящий момент «Михаил Бритнев» следует в порт Сабетта.

«Реализация арктической программ – это одно из важнейших направлений работы Мурманского морского торгового порта НТК. Напомню, что по итогам прошлого года через наши причалы в порты Арктики было направлено порядка 1,3 млн тонн грузов, что стало новым «арктическим» достижением мурманских портовиков», - отмечал директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов.

Отметим, АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».

 

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