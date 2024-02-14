В ММТП НТК после реконструкции введён в эксплуатацию легендарный причал

В Мурманском морском торговом порту НТК после реконструкции введён в эксплуатацию причал №2. Это событие произошло 9 февраля 2024 года. В результате проведенных работ были значительно улучшены его технические характеристики.

Проектная глубина увеличилась до 12,35 метра. Увеличение длины причальной линии до 284 метров с учётом швартового пала позволяет осуществлять загрузку судов класса Panamax длиной до 229 метров и дедвейтом до 82 тысяч тонн.

Первый причал, существовавший на этом месте, был построен в 1916 году. В 1962 году его реконструировали. На момент начала работ причал №2 не эксплуатировался порядка 10 лет, так как не соответствовал современным нормативам.

Проведенные работы были включены в федеральный проект «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утверждённого постановлением правительства Российской Федерации. Его цель – увеличение грузооборота причала. Объём инвестиций составил 3,6 млрд рублей. После реконструкции мощность причала увеличится до 5 млн тонн. Первое судно «AYTEN CEBI» (флаг Мадейры) уже встало к легендарному причалу.

«Фактически в ходе реконструкции было создано новое гидротехническое сооружение. Закуплено и смонтировано все необходимое оборудование. Также в рамках проекта мы проводим реконструкцию инфраструктуры грузового района № 1 – производим полную замену инженерных сетей, увеличиваем мощность трансформаторных подстанций. Эти работы создают задел для успешной деятельности на несколько десятилетий вперед», - сказал заместитель директора – директор по развитию Никита Яковлев.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».