В ММТП обновили показатели интенсивности погрузки

35000 тонн за 47 часов – с такой рекордной интенсивностью в Мурманском морском торговом порту обработали очередной балкер, выполняющий рейсы по программе арктического завоза. Новый планку производственных показателей установила бригада №7 под руководством Николая Агафонова. Они отгрузили партию щебня, произведенного предприятиями Мурманской области и предназначенного для реализации инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ.

«Начиная с июня мы уже обработали четыре «арктических» судна, которые встали в кругорейс. Вплоть до середины октября они будут возить инертные материалы из ММТП. Планируется, что всего мы перевезем порядка 500000 тонн различных грузов для Арктики», – сказал директор по производству Мурманского морского торгового порта Виталий Власов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255863%2Fwall-149919532_4158