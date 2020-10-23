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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.20 10:45

В ММТП обновлён суточный рекорд выгрузки вагонов

Работники грузового района № 2 АО «Мурманский морской торговый порт» обновили максимальный показатель выгрузки вагонов за сутки - 508 единиц. Очередной рекорд стал возможным, благодаря отличному взаимодействию портовиков и железнодорожников, которые строго по плану подводили грузовые вагоны и убирали с путей порожний подвижной состав.

«Слаженная работа служб и подразделений АО «ММТП» и Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» является примером ответственного профессионального отношения к делу, когда партнеры готовы идти навстречу друг другу и всячески помогать в решении стоящих задач, - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов -  Именно это является решающим фактором успешной работы нашего общего транспортного коридора».

Следует уточнить, что рекорд достигнут силами одного 2-го района, как утверждают портовик, резервы у ММТП огромные. На этой неделе мурманчане ввели в эксплуатацию дополнительные манипуляторы «SENNEBOGEN».

Чёткая слаженная работа дала отличный результат, поскольку 20 октября был зафиксирован новый рекорд уже на уровне станции Мурманск. Впервые за время своего существования - а это 105 лет – за сутки был выгружен 1221 вагон.

Стоит напомнить, что железная дорога нашла выход из положения после обрушения железнодорожного моста над рекой Колой, быстро достроив обходной путь и обеспечив перевозки к ММТП. Также быстро в начале октября был построен и новый мост -  за 105 дней вместо полугода – что и позволило состояться новому рекорду раньше, чем это могло бы быть. При этом железнодорожники обещают в ближайшее время еще более увеличить провозные мощности к Мурманску.

«В рамках развития и реконструкции направления Волховстрой – Мурманск мы обновим 25 станций, уложим вторые пути более чем на 10 перегонах. Все строительно-монтажные работы планируем завершить к 2022 году. В итоге это позволит увеличить пропускную способность участка на 28 млн тонн», – рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров.

Ожидается, что в конце октября в рамках заседания технико-технологического совета при начальнике Октябрьской железной дороги Викторе Голомолзине будут рассмотрены такие важные вопросы, как увеличение перерабатывающей способности ММТП, в том числе - развитие комплекса перегрузки минеральных удобрений. Решения, принятые по итогам заседания, позволят перейти на новый этап взаимоотношений между Октябрьской железной дорогой и Мурманским морским торговым портом в реализации совместных проектов по развитию инфраструктуры.

«Мы видим, как на примере успешной совместной работы Октябрьской железной дороги и блока логистики СУЭК, тезис, о том, что в период пандемии инвестиции в инфраструктуру разогревают экономику, приобретает конкретику и реальный эффект и высоко ценим готовность наших партнеров вместе идти вперед», - подчеркивает заместитель генерального директора – директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский.

 

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