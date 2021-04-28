В ММТП обработали первую партию основного оборудования для ветропарка Кольской ВЭС

В Мурманском морском торговом порту выполнена уникальная погрузо-разгрузочная операция. Обеспечена перегрузка первой партии основного оборудования для ветропарка Кольской ВЭС - 16 комплектов высокотехнологичных гондол, состоящих из 48 тяжеловесных и крупногабаритных грузовых мест весом до 72 тонн. Общий вес грузовой партии составил две тысячи восемьсот тонн. Груз был доставлен в Мурманский морской торговый порт из порта Бронка в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в АО «ММТП», подготовка к реализации проекта началась более двух лет назад. С учётом того, что гондолы являются крупногабаритным оборудованием (длина одной гондолы составляет более двенадцати метров, ширина – более четырёх метров, высота – также более четырёх метров) была детально разработана схема погрузо-разгрузочных работ. Для безопасной транспортировки оборудования была подготовлена специальная портовая и дорожная инфраструктура. Некоторые ее элементы были реконструированы. Совместно с муниципалитетом была согласована схема движения. Были заказаны специальные автотранспортные средства, которые позволили обеспечить транспортировку тяжеловесного негабаритного груза по территории порта и по маршруту следования. Перед началом операции были выполнены пробные поездки, которые позволили проверить применяемые технологические решения, определить узкие места и устранить их.

«Оборудование для ветропарка Кольской ВЭС – это проектный груз. Работа с ним требует особой подготовки и четкого взаимодействия всех задействованных структур. Поздравляю коллег и всех наших партнеров с новой взятой профессиональной высотой», - сказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Всего портовики готовятся обеспечить 17 судозаходов с оборудованием для 57 ветроустановок, которыми будет оснащен самый крупный ветропарк в России за Полярным кругом. Строительство ветропарка реализуется компанией «Enel Green Power», глобальным подразделением Группы «Enel», отвечающим за развитие и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. За управление проектом отвечает ООО «Энел Рус Винд Кола», дочерняя компания ПАО «Энел Россия». В настоящий момент в ММТП из Таганрога следуют три судна с оборудованием для ветропарка. Первое из них должно встать к причалам ММТП в ближайшее время.