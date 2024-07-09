В ММТП обработали первую партию песка и щебня по контрактам 2024 года

В Мурманском морском торговом порту обработали первую партию инертных материалов по контрактам 2024 года – строительные щебень и песок, произведенные предприятиями Мурманской области. Общий вес – почти 35 тысяч тонн. Такие материалы составляют часть грузопотока ММТП и, в основном, предназначены для перевозки по Северному морскому пути в Арктическую зону РФ.

«Реализация арктической программы – это одно из направлений работы Мурманского морского торгового порта. По итогам 2023 года через наши причалы в порты Арктики было направлено 1,3 млн тонн грузов», - сказал коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 210 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».