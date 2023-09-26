В ММТП обработан один миллион тонн каботажных грузов

Очередная партия щебня отправилась из Мурманского морского торгового порта в Арктическую зону Российской Федерации. Она стала знаковой для мурманских портовиков, поскольку уже в сентябре они превысили рекордную планку перевалки каботажных грузов в один миллион тонн.

«Для нас каботажные грузы – это, прежде всего, те, что идут в арктическом направлении, которое является одним из ключевых в деятельности Мурманского морского торгового порта. Новое достижение, установленное в сентябре, - это показатель успеха нашей деятельности и роста внимания к российской Арктике», - сказал директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253446%2Falbum-149919532_00%2Frev