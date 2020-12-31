В ММТП определены «Лучшие по профессии-2020»

В канун новогодних праздников в АО «Мурманский морской торговый порт» определены победители профессионального соревнования за звание «Лучший по профессии». На основании решения комиссии соответствующий приказ подписал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов:

«Лучший диспетчер» - диспетчер грузового района №1 Максим Федорович Терещенко;

«Лучший стивидор» - старший стивидор грузового района № 2 Дмитрий Владимирович Коровайчиков;

«Лучший диспетчер по маневровым операциям» - диспетчер по маневровым операциям Сергей Вячеславович Куприянцев;

«Лучший бригадир» - механизатор (докер-механизатор) УКБ №13 грузового района № 2 Владимир Иванович Беляев;

«Лучший механизатор (докер-механизатор), исполняющий дополнительные обязанности звеньевого» - механизатор (докер-механизатор) УКБ 2/3 грузового района №2 Николай Игоревич Коллеров;

«Лучший механизатор (докер-механизатор) грузового района №1» - механизатор (докер-механизатор) УКБ №30 грузового района №1 Дмитрий Николаевич Хапов;

«Лучший механизатор (докер-механизатор) грузового района №2» - механизатор (докер-механизатор) УКБ №7 грузового района №2 Максим Николаевич Жемчугов;

«Лучший слесарь по ремонту и обслуживанию большой механизации» - слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации Александр Валерьевич Чебан;

«Лучший слесарь по ремонту и обслуживанию малой механизации» - слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации Илья Александрович Золотарев;

«Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования комплекса механизации» - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования комплекса механизации Анатолий Леонидович Пшегоцкий;

«Лучший работник складской бригады грузового района №1» - грузчик бригады №29 грузового района №1 Алексей Александрович Александров;

«Лучший работник складской бригады грузового района №2» - водитель погрузчика бригады №15 грузового района № 2 Сергей Федорович Кольцов;

«Лучший кладовщик грузового района №1» - кладовщик 2 разряда грузового района № 1 Ирина Николаевна Воловик;

«Лучший кладовщик грузового района №2» - кладовщик 2 разряда грузового района № 2 Яна Михайловна Костюкевич;

«Лучший оператор АЗС» - оператор заправочной станции Елена Сергеевна Мельникова;

«Лучший электромеханик» - групповой электромеханик комплекса механизации Павел Владимирович Гарбут;

«Лучший механик» - механик комплекса механизации Александр Вячеславович Ирикин;

«Лучший электрогазосварщик комплекса механизации» - электрогазосварщик комплекса механизации Сергей Васильевич Дедицкий;

«Лучший токарь комплекса механизации» - токарь комплекса механизации Эдуард Владимрович Задорожний;

«Лучший работник (рабочей профессии) портовых мастерских» - газорезчик 4 разряда Александр Владимирович Хаверев;

«Лучший работник (рабочей профессии) производственного комплекса энергоснабжения» - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электросетей Дмитрий Александрович Зубов;

«Лучший работник транспортно-экспедиторской конторы» - инженер экспортно-импортного отдела Наталья Владимировна Федоренко;

«Лучший инженерно-технический работник» - начальник котельной Артем Николаевич Мишин;

«Лучший работник управления порта» - экономист финансового отдела Анна Владимировна Котачева;

«Лучший руководитель структурного подразделения» - начальник грузового района №2 Игорь Геннадьевич Кукунин;

«Лучший руководитель отдела» - начальник отдела сопровождения закупок службы материально-технического снабжения Евгения Олеговна Яровенко;

«Лучший служащий» - техник производственного комплекса энергоснабжения Екатерина Викторовна Торбас;

«Лучший водитель» - водитель автомобиля Игорь Викторович Кортиков;

«Лучший машинист конвейера» - машинист конвейера грузового района № 2 Андрей Викторович Глушко;

«Лучший работник железнодорожного участка дирекции железнодорожного транспорта» - дежурный стрелочного поста Людмила Анатольевна Исаева;

«Лучший работник комплекса социально-бытового обеспечения» - рабочий по уборке территории комплекса социально-бытового обеспечения Ирина Александровна Сошилова;

«Лучший наставник производственного обучения» - электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электросетей производственного комплекса энергоснабжения Иван Леонидович Дорохов.

Также свыше пятидесяти работников предприятия удостоены Почетной грамоты Мурманского морского торгового порта за добросовестный труд, ответственное отношение к делу и активное участие в жизни предприятия.

«Я горжусь тем, что в 2020 году каждый из нашего большого коллектива Мурманского морского торгового порта проявил свои лучшие качества: ответственность, трудолюбие, готовность прийти на помощь ближнему. От всего сердца желаю здоровья и благополучия в 2021 году!», - сказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.