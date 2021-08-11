В ММТП определились победители июльского этапа конкурса «Мы выбираем здоровье!»

В спортивно-творческом конкурсе «Мы выбираем здоровье!», который проходит в АО «Мурманский морской торговый порт» среди работников и трудовых коллективов, названы победители очередного этапа.

По итогам июля в спортивной части конкурса ими стали инженер-конструктор отдела гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства Оксана Фатыхова и сменный начальник складского хозяйства грузового района №2 Евгения Щербакова. А в творческой номинации «Моя спортивная семья» - старший диспетчер грузового района №2 Владимир Щербаков и диспетчер грузового района № 1Вячеслав Медведев. Отмеченные работники предприятия получат сертификаты в спортивные магазины, а команды, за которые они выступают, - дополнительные баллы в общем зачёте.

Напомним, про просьбам работников предприятия, сроки проведения конкурса «Мы выбираем здоровье!» были продлены до 31 ноября 2021 года. А значит, у мурманских портовиков появляются дополнительные возможности проявить себя в конкурсе «Мы выбираем здоровье!». Для того, чтобы команда стала победителем, необходимо следить за своим здоровьем, соблюдать требования охраны труда, посещать профилактические обследования по программам дополнительного медицинского страхования, принимать активное участие в спортивных мероприятиях порта, выполнять задания спортивных и творческих конкурсов, выкладывать на своей странице в социальной сети «Вконтакте» публикации на темы спорта и здорового образа жизни с хэштегом #ММТП_Мы выбираем здоровье. Уже объявлены условия августовского этапа, который называется «Передовики вакцинации». Подробнее узнать об условиях конкурса можно в группе спортивного комитета АО «ММТП» в социальной сети «Вконтакте».