В ММТП отмечают значительный рост внимания на мировом рынке к Северному морскому пути

В Мурманском морском торговом порту завершилась погрузка балкера «GOLDEN STRENGTH», который принял более 70 тысяч тонн железорудного концентрата и отправился в порты Китая по трассе Северного морского пути. Это уже третий в этом году сухогруз, который обеспечивает перевозку востребованной на мировом рынке продукции из Мурманской области в порты тихоокеанского района через Мурманский морской торговый порт по главной северной морской магистрали России. В общей сложности на эти суда в Мурманском морском торговом порту и Мурманском балкерном терминале было погружено свыше 200 тысяч тонн груза.

«Тенденции в мировой логистике корректируются достаточно быстро. И сейчас мы видим, что уникальное предложение Мурманского морского торгового порта по обеспечению грузоперевозок по трассам Северного морского пути становится все более востребованным. Это касается выгодной стоимости фрахта, значительной экономии времени в пути, технических возможностей Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала, а также высокого уровня квалификации наших специалистов», - сказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Как отметил А. Рыкованов, в очередной раз подтверждается верность выбранной стратегии развития старейшего предприятия Мурманска, которому в этом году исполняется 105 лет. Она предполагает развитие универсальных возможностей порта. При этом работа на арктическом направлении является одним из приоритетов. По состоянию на август 2020 года, мурманские портовики уже обработали свыше 250 тысяч тонн арктических грузов. Это строительные материалы для реализации крупных инфраструктурных проектов в Арктической зоне Российской Федерации, участие в программе северного завоза, обеспечение перевалки грузов, следующих по трассе Северного морского пути. В прошлом году эти объемы были достигнуты по итогам всего года.

Заместитель генерального директора - директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский подчеркнул, что спрос на металлургическую продукцию на азиатских рынках не ослабевает. И в настоящий момент наблюдается повышенный интерес со стороны горно-металлургических компаний по доставке железорудного концентрата в Китай через Мурманск на крупнотоннажных судах.

«На сегодняшний день это самый выгодный маршрут для доставки груза из европейской части Россий в Китай, позволяющий значительно экономить на фрахте. Переход судна из Мурманска до порта выгрузки в Китае при благоприятных метеоусловиях занимает порядка 25 суток. Для сравнения - переход по «югу» составляет около 48 суток, то есть в два раза дольше», - отметил заместитель генерального директора - директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский.

Планируется, что в конце августа – начале сентября 2020 года мурманские портовики обработают ещё одно судно, которое впоследствии отправится по трассе Северного морского пути.