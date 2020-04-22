В ММТП перегрузили очередную партию щебня для Сабетты

В Мурманском морском торговом порту перегрузили партию щебня на теплоход «Валерий Васильев» в рамках арктической программы текущего года. Судно доставило груз по трассе Северного морского пути в порт Сабетта, расположенный на восточном берегу полуострова Ямал.

За двое суток специалисты укрупненной комплексной бригады №7 АО «ММТП» без остановок, сменяя друг друга, погрузили в трюма теплохода порядка 12 000 тонн отечественного щебня, произведенного в карьерах Мурманской области. Близость производственных площадок, расположенных в регионе, и логистическое удобство делают его перевалку через ММТП экономически выгодной.

Стоит отметить, что это уже третий судозаход «Валерия Васильева» к причалам Мурманского торгового порта за 2020 год. Судно обеспечивает доставку груза, предназначенного для проведения строительных работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов.

В связи с развитием крупных инвестиционных проектов в Арктике, АО «Мурманский морской торговый порт» определяет данное направление как одно из приоритетных и значимых. При этом АО «ММТП» выполняет роль ключевого логистического центра для реализации проектов данного направления.