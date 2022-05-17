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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.22 15:30

В ММТП поддержал региональный конкурс детского рисунка по охране труда

Подведены итоги регионального конкурса детского рисунка по охране труда, организованного Министерством труда и социального развития региона. Одним из его партнеров выступило АО «Мурманский морской торговый порт». В конкурсе участвовали дети от 7 до 15 лет. Состязания проводились в трех номинациях: «Безопасный труд глазами детей», «Шаг в будущее», «Охрана труда в знаках и символах». Художественные идеи можно было выражать в любой технике, а главный посыл – посвящен соблюдению правил безопасности на производстве.

На торжественной церемонии, которая прошла в Мурманском областном театре кукол, были названы победители и призёры. Победителями в номинации «Безопасный труд глазами детей» стали Деркачева Лада (7 лет) и Буров Егор (11 лет). В номинации «Шаг в будущее» первые места - у Касьянова Тимофея (9 лет) и Стрельниковой Полины (11 лет). В номинации «Охрана труда в знаках и символах» победили рисунки Шутого Владимира (8 лет) и Артиевой Ульяны (15 лет). Победители и призёры получили дипломы и ценные призы от спонсоров, по окончании церемонии награждения актеры театра кукол подарили всем зрителям спектакль «Умка». Кроме того, спонсоры поощрили работы в дополнительных номинациях.

«Формирование любых успехов и достижений, навыков и привычек начинается в детстве, поэтому так важно с юных лет формировать правильное отношение к таким понятиям, как безопасный труд. Плюс к этому и взрослые начинают относиться к этим вопросам еще более ответственно, когда на них смотрят их дети», - сказал директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

Напомним, ранее в АО «ММТП» подвели итоги традиционного конкурса детского рисунка по охране труда, который проходил среди детей работников предприятия. АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

 

 

 

Фото Сергея Ещенко («Мурманский вестник»).

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