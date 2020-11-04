В ММТП поддерживают молодых специалистов

Прямой эфир для молодых мурманчан по вопросам трудоустройства прошёл в «Инстаграм». Инициатором встречи выступил Молодёжный центр гражданских инициатив. Своими знаниями и опытом поделились с юношами и девушками члены Молодёжного совета при администрации г. Мурманска, в числе которых была и специалист отдела по социальным вопросам АО «Мурманский морской торговый порт» Ольга Оралова.

На встрече речь шла о том, какие навыки востребованы в наши дни при трудоустройстве, в каких предприятиях и организациях ждут молодых специалистов и какие возможности у них есть. Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет могли подключиться к прямому эфиру и задать интересующие вопросы.

Ольга Оралова рассказала, что на сегодняшний день Мурманский морской торговый порт заключил договоры на прохождение практики практически со всеми средними профессиональными и высшими учебными заведениями областного центра. На предприятии студентам поручают выполнение работ, соответствующих их направлению обучения. При этом к ним прикреплен наставник, который всегда готов помочь.

«Есть случаи, когда ребята приходили на практику, а теперь работают у нас в тех же подразделениях, где стажировались. Предприятию нужны молодые и энергичные специалисты, для них существуют различные возможности. Главное – умение точно ставить перед собой цели и задачи и фокусироваться на их решении», - рассказала Ольга Оралова. Она уточнила, что всех новых сотрудников в порту ждут Welcome-тренинги, экскурсии и дружный коллектив мурманских портовиков.

Напомним, уже несколько лет АО «ММТП» ведет подготовку специалистов, начиная со школьной скамьи. Так, гимназия №8 совместно с градообразующим предприятием реализует программу обучения ребят в транспортно-логистическом классе. В прошедшем учебном году состоялся очередной выпуск 11-классников, многие из которых остались в Мурманске и продолжили обучение по востребованным в порту специальностям.