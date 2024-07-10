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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.24 10:55

В ММТП после регламентных работ начат монтаж панелей пылеветрозащитного экрана

В Мурманском морском торговом порту на свои места возвращаются снятые ранее для проведения регламентных работ панели части пылетверозащитного экрана. Он восстанавливает свою первоначальную геометрическую конфигурацию.

Основные работы касались обновления лакокрасочного покрытия. Как отмечает пресс-служба АО «ММТП», экран призван гасить скорость ветра и, тем самым, снижать ветровые нагрузки для сокращения образования и переноса взвешенных частиц за пределы производственной площадки.

Ветрозащитный экран ММТП относится к наилучшим доступным технологиям, применяемым в портовой инфраструктуре. Он был введён в эксплуатацию в 2020 году в рамках реализации экологической программы предприятия. Его высота - 20 метров и протяженность - около полутора километров. Общая площадь смонтированных панелей составляет свыше 27000 квадратных метров.

«В настоящий момент после обновления панелей мы приступили к их монтажу. Плановый срок окончания – первая декада августа. Сами панели выполнены из стали толщиной 0,7 мл и окрашены в два слоя эпоксидными красками. Крепление панелей достаточно простое, но эффективное - это болтовое соединение на несущие конструкции каркаса экрана», - рассказал заместитель директора - директор по развитию ММТП Никита Яковлев.

Мурманский морской торговый порт является одним из лидеров внедрения наилучших доступных технологий, которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в морских портах России. Помимо использования пылеветрозащитных экранов на каждом этапе работы порта применяются различные технологии: система орошения из 14 стационарных и 3 мобильных тумано- и снегообразующих водяных пушек, орошение на этапах перевалки груза, использование специальных машин-«пылесосов» и др. Эту работу координирует экологическая диспетчерская порта АО «ММТП».

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».

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