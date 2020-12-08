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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.20 14:15

В ММТП поступил новый мощный кран «Витязь»

В Мурманский морской торговый порт поставлен портальный крана «Витязь» грузоподъемностью 124 тонны, аналогов которому нет в России и странах СНГ. Он является флагманом в линейке портальных перегрузочных кранов, производимых ЗАО «СММ». Как рассказали представители российской компании, новый «Витязь» является самым высокопроизводительным краном с шарнирно-сочлененной системой из ранее изготовленных. Он относится к последнему поколению перегрузочной техники и полностью соответствует специфике грузопотока, обрабатываемого в АО «Мурманский морской торговый порт». 

«Для Мурманского морского торгового порта 2020 год ознаменован значительным расширением программы обработки крупнотоннажных судов класса Capesaize и увеличением перевалки железорудного концентрата, поставляемого, прежде всего, АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», входящим в группу компаний «ЕвроХим». Мы ожидаем, что эти тенденции получат развития и в следующем году, а новая техника позволит существенно сократить время обработки судов», - сказал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Максимальная грузоподъёмность «Витязя» в крюковом режиме составляет 124 тонны. Грейферный режим - 52 тонны на всем диапазоне вылетов от 10 до 45 метров. При этом объем грейфера - 30 кубических метров при стандартных 20 кубометрах. Поставляемая техника дополнительно комплектуется траверсой грузоподъёмностью 100 тонн для подъема железнодорожных вагонов и грейфером для перевалки железорудного концентрата. При этом все технические характеристики «Витязя» достигнуты с учетом сохранении всех допустимых габаритов причальной зоны ММТП.

«Событие является символичным: наш первый портальный кран мы поставили в Мурманский морской торговый порт в 2005 году. Сегодня, в 2020-м ЗАО «СММ» поставляет именно в ММТП свой новый, самый высокопроизводительный кран, в котором воплотились наши лучшие конструкторские наработки, использован уже имеющийся опыт поставок перегрузочного оборудования, а также применены все действующие стандарты безопасности, эргономики, средств доступа и обслуживания», - сказал генеральный директор ЗАО «СММ» Олег Титберия.

Отметим, что выгрузка крана с борта судна на мурманский берег сама по себе представляла уникальную операцию. Благодаря точным и выверенным действиям мурманских портовиков многотонная конструкция зависла в воздухе и точно встала на причальные рельсы. На это потребовалось менее четырех часов.

«Ввод в эксплуатацию нового портального крана – это еще один шаг в реализации программы модернизации мощностей Мурманского морского торгового порта. При этом новая техника не только высокопроизводительна, но и позволяет снизить нагрузку на окружающую среду и сделать производственный процесс еще более экологически безопасным, а это является еще одним шагом вперед в использовании на предприятии наилучших доступных технологий», - сказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

 

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