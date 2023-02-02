В ММТП появилась команда знатоков игры «Что? Где? Когда?»

По инициативе Молодёжного совета АО «Мурманский морской торговый порт» на предприятии создана команда-знатоков игры «Что? Где? Когда?». В неё вошли представители самых разных структурных подразделений порта, которых объединил интерес к одной из самых популярных интеллектуальных игр и желание попробовать в ней свои силы.

«Участие в турнирах интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» - это ещё одна из возможностей, которой могут воспользоваться молодые работники Мурманского морского торгового порта, - проявить себя, найти то, что им интересно. Двери нашей команды открыты. У нас интересно и весело!», - сказала капитан команды, председатель Молодёжного совета АО «ММТП» Влада Демченко.

Несмотря на то, что наши знатоки делают ещё только первые шаги, они уже успели выступить в нескольких турнирах. В ХХ юбилейном турнире на Кубок губернатора по игре «Что? Где? Когда?» из 43 команд они заняли почётное 28 место, а также достойно выступили в соревнованиях на Кубок ректора Мурманского арктического государственного университета по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

«Отличный опыт – когда надо быстро найти решение какой-то задачи. В таких ситуациях формируются качества, которые нередко нужны в нашей повседневной жизни и отлично сплачивают коллектив», - подчеркнула Влада Демченко.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250870%2Fwall-149919532_2968