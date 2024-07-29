В ММТП приобрели три грейферных погрузчика «Yonggong-Borus»

Три гидравлических погрузчика-манипулятора на однопутном портале «Yonggong-Borus YGZ-2000» приобрели в Мурманском морском торговом порту. Оборудование известного китайского производителя впервые используется в ММТП. Первые две машины уже переданы в эксплуатацию, третья находится на этапе сборки.

Стреловая система YGZ-2000 имеет конструкцию усиленной стрелы и «дугообразной» рукояти. Силовая и гидравлическая системы, система управления, поворотная конструкция, кабина оператора и другие функциональные узлы установлены на полноповоротной платформе. Длина стрелы составляет 14 метров, грузоподъёмность – около 11 тонн на максимальном вылете.

«Это новая для нас техника. Фактически сейчас мы проводим её натурные испытания в реальной обстановке. При этом мы взаимодействуем с компанией-поставщиком для оперативного решения возникающих вопросов», - сказал главный инженер – технический директор Игорь Кузнецовский.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».