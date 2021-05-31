С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатовБронеполка - в Мурманской областной научной библиотеке появились новые технологичные сервисы для выдачи и возврата книг
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)31.05.21 13:30

В ММТП продолжается обработка партий основного оборудования для ветропарка Кольской ВЭС

В Мурманском морском торговом порту оперативно обработано судно «POLA AGATA», которое доставило в Мурманск очередную партию основного оборудования для ветропарка Кольская ВЭС ПАО «Энел Россия». На борту - 15 секций башен для ветроэлектрических установок общим весом 979 тонн.

«POLA AGATA» является одним из самых современных отечественных сухогрузов морского и смешанного «река/море» плавания. Оно построено в Нижнем Новгороде в мае 2020 года. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов. Его длина – 141 метр, ширина — 17 метров, дедвейт – 8149 тонн. Переход судна в Мурманск из Таганрога занял 30 суток.

Обработка «POLA AGATA» является частью масштабного проекта по обеспечению 17 судозаходов в Мурманский морской торговый порт с оборудованием для 57 ветроустановок, которыми будет оснащен самый крупный ветропарк в России за Полярным кругом. Строительство ветропарка реализуется компанией Enel Green Power, глобальным подразделением Группы «Enel», отвечающим за развитие и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. За управление проектом отвечает ООО «Энел Рус Винд Кола», дочерняя компания ПАО «Энел Россия». Напомним, что подготовка к реализации проекта транспортировки груза через ММТП началась более двух лет назад. Для безопасной транспортировки оборудования была подготовлена специальная портовая и дорожная инфраструктура. Некоторые ее элементы были реконструированы.

«Все участвующие в реализации проекта стороны действуют в тесном контакте. Работы по обеспечению погрузо-разгрузочных операций идут в строгом соответствии с графиком», - сказал главный диспетчер АО «Мурманский морской торговый порт» Виталий Власов.

В настоящий момент в направлении Мурманска следуют еще два судна с оборудованием для строительства ветропарка – «POLA ANATOLIA» и «POLA FIVA» (с башнями, каждое судно по 1000 тонн).

Мурманский морской торговый порт является универсальным терминалом, отправной точкой Северного морского пути, который становится все более востребованным на мировом рынке. Так, по итогам апреля 2021 года АО «Мурманский морской торговый порт» обновил собственный рекорд грузооборота, достигнув планки 1 млн 724 тысячи 960 тонн. Это – максимальный грузооборот среди всех портовых операторов Заполярья и максимальный показатель компании с мая 2020 года. Тогда аналогичный показатель составил 1 млн  695 тысяч 450 тонн.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ среднем конкурс на одно депутатское место составляет семь человек
-

Последние комментарии

Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
Комментарий к новости:С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Серебряный бор». Художественный сериал, 13 серия (12+)22:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на картофель, мороженую неразделанную рыбу и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 30 копеек, доллар потерял 29 копеек-PRO Энергетику (18+)В ММТП продолжается обработка партий основного оборудования для ветропарка Кольской ВЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Закон «О почётных званиях Мурманской области» рекомендован к принятию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика