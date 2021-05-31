В ММТП продолжается обработка партий основного оборудования для ветропарка Кольской ВЭС

В Мурманском морском торговом порту оперативно обработано судно «POLA AGATA», которое доставило в Мурманск очередную партию основного оборудования для ветропарка Кольская ВЭС ПАО «Энел Россия». На борту - 15 секций башен для ветроэлектрических установок общим весом 979 тонн.

«POLA AGATA» является одним из самых современных отечественных сухогрузов морского и смешанного «река/море» плавания. Оно построено в Нижнем Новгороде в мае 2020 года. Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов. Его длина – 141 метр , ширина — 17 метров , дедвейт – 8149 тонн. Переход судна в Мурманск из Таганрога занял 30 суток.

Обработка «POLA AGATA» является частью масштабного проекта по обеспечению 17 судозаходов в Мурманский морской торговый порт с оборудованием для 57 ветроустановок, которыми будет оснащен самый крупный ветропарк в России за Полярным кругом. Строительство ветропарка реализуется компанией Enel Green Power, глобальным подразделением Группы «Enel», отвечающим за развитие и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. За управление проектом отвечает ООО «Энел Рус Винд Кола», дочерняя компания ПАО «Энел Россия». Напомним, что подготовка к реализации проекта транспортировки груза через ММТП началась более двух лет назад. Для безопасной транспортировки оборудования была подготовлена специальная портовая и дорожная инфраструктура. Некоторые ее элементы были реконструированы.

«Все участвующие в реализации проекта стороны действуют в тесном контакте. Работы по обеспечению погрузо-разгрузочных операций идут в строгом соответствии с графиком», - сказал главный диспетчер АО «Мурманский морской торговый порт» Виталий Власов.

В настоящий момент в направлении Мурманска следуют еще два судна с оборудованием для строительства ветропарка – «POLA ANATOLIA» и «POLA FIVA» (с башнями, каждое судно по 1000 тонн).

Мурманский морской торговый порт является универсальным терминалом, отправной точкой Северного морского пути, который становится все более востребованным на мировом рынке. Так, по итогам апреля 2021 года АО «Мурманский морской торговый порт» обновил собственный рекорд грузооборота, достигнув планки 1 млн 724 тысячи 960 тонн. Это – максимальный грузооборот среди всех портовых операторов Заполярья и максимальный показатель компании с мая 2020 года. Тогда аналогичный показатель составил 1 млн 695 тысяч 450 тонн.