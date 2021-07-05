Мурманская область. Арктика (16+)05.07.21 13:00
В ММТП продолжается внедрение современной техники
Новая современная установка для работы с навалочными грузами поступила в Мурманский морской торговый порт.
Отечественный конвейер произведён ООО «Горные технологии». Его отличают высокая эффективность, что позволяет более рационально использовать энергоресурсы, и соответствие современным экологическим требованиям.
«Внедрение новой, современной техники – это один из элементов программы развития предприятия. Она реализуется с учётом использования наилучших доступных технологий, применяемых в портах Российской Федерации», - отметил технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.
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