В ММТП продолжают поддерживать научные работы юных исследователей

В 12-ти научно-практических форумах, конкурсах и конференциях, проводимых Мурманским областным центром дополнительного образования «Лапландия» в 2020 году, приняли участие специалисты Мурманского морского торгового порта. Об этом рассказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

В числе наиболее значимых проектов, реализованных, благодаря совместным усилиям «Лапландии» и АО «ММТП», можно назвать проведение каникулярной школы «Заполярный Наноград» с профориентационной экскурсией для учащихся, реализацию образовательного проекта «Экологический патруль», профориентационный форум для старшеклассников и другие. В них приняли участие свыше 400 учащихся Мурманска и Мурманской области. Знаковым итоговым смотром стал конкурс научно-инженерных проектов «КвантоАрктика». Для воспитанников детского технопарка «Кванториум» он стал итоговым зачетом и возможностью представить свои инженерные достижения в области IT-технологий, робототехники, биологии/экологии, промышленного дизайна, а также в области высоких технологий и геоинформации.

Специально для конкурса представители АО «ММТП» разработали кейсы, посвященные исследованию эффективности использования сорбирующих материалов (бонов и фильтрующих салфеток) для сбора нефтепродуктов с водной поверхности, и исследованию качества питьевой воды и многооборотной тары, используемой в аппаратах подачи питьевой воды, по химическим и микробиологическим показателям. Отметим, что в номинации «Проектируем для Арктики» второе место заняла команда «Амёбки» из «Бикоквантума», которая подготовила решение кейса «Сравнение эффективности сорбентов для сбора масел и нефтепродуктов». В течение трех месяцев ребята работали над кейсом, проводили лабораторные исследования сорбентов и масел, которые предоставил им Мурманский морской торговый порт. Результатом работы стала презентация с расчётом эффективности разнообразных сорбирующих материалов с рекомендациями по их дальнейшему использованию.

«Мы планируем продолжить наше сотрудничество, потому что, благодаря ему, у юных исследователей появляются дополнительные возможности найти свой путь и проявить себя в науке. Это тем более важно, что, как вы знаете, указом Президента 2021 год объявлен Годом науки и технологий», - подчеркнула Мария Пономарева.