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Мурманская область. Арктика (16+)28.06.21 12:00

В ММТП прошла комплексная тренировка по локализации и ликвидации условного аварийного разлива нефтепродуктов

Условное ЧП произошло на складе горюче-смазочных материалов котельной АО «Мурманский морской торговый порт». В тренировке было задействовано свыше 30 человек и восемь единиц техники. Руководил комплексной тренировкой председатель КЧС и ОПБ предприятия технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев.

Условно обнаружив разгерметизацию одной из ёмкостей хранения мазута, они оперативно подали сигнал в экстренные службы и, не ожидая прибытия аварийно-спасательного формирования, своими силами приступили к локализации разлива. Своевременно прибывшая группа спасателей аварийно-спасательного подразделения «ЭКОСПАС» окончательно ликвидировала условный разлив, устранив его последствия при помощи спецсредств и нефтесборочных систем.

Как пояснили организаторы тренировки, её главная цель состояла в определении готовности персонала предприятия к действиям в заданной ситуации. Общим решением членов общественной комиссии действиям участников была дана положительная оценка.

«По итогам тренировки было отмечено, что все учебные цели были достигнуты. Отработана организация межведомственного взаимодействия. Было подтверждено, что орган управления, силы и средства объектового звена РСЧС акционерного общества готовы к выполнению задач в подобных ситуациях», - отметил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

Напомним, что подобные учения в Мурманском морском торговом порту с привлеченными силами специализированной организации проводятся два раза в год в соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации, нормативными документами МЧС России, правительства Мурманской области и планом основных мероприятий АО «Мурманский морской торговый порт» по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год. Комплексная тренировка проходила в соответствии с планом основных мероприятиях АО «ММТП» в области промышленной безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности на водных объектах на 2021 год.

Участие в тренировке приняли сотрудники АО «ММТП», представители органа управления объектового звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и профессионального аварийно-спасательного формирования Мурманского филиала аварийно-спасательного отряда Северо-западного центра «ЭКОСПАС». Подготовку учения осуществляли дирекция охраны труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП», производственный комплекс энергоснабжения, специалисты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуации дирекции по общим вопросам АО «ММТП». Ее оценивали специалистами межведомственной комиссии от Главного управления МЧС России по Мурманской области, ГОКУ «Управление ГО ЧС и ПБ Мурманской области», отдела государственного надзора на море по Мурманской области Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора, отдела промышленной безопасности по Мурманской области Северо-Западного управления, отдела ГО и ЧС администрации города Мурманска.

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