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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.21 13:00

В ММТП стартовал месячник ко Дню охраны труда

В АО «Мурманский морской торговый порт» начался месячник, приуроченный ко Всемирному дню охраны труда, который будет отмечаться 28 апреля. В его рамках на предприятии пройдёт цикл мероприятий, целью которых будет еще раз обратить внимание на важность обеспечения охраны труда на всех производственных этапах.

«В ММТП реализуется долгосрочная стратегия в области охраны труда и промышленной безопасности. Речь идёт о формировании условий, которые бы позволили исключить даже потенциальный риск возникновения такой угрозы. В частности, это касается поведенческого аудита безопасности, внедрение риск-ориентированного подхода к выполнению производственных процессов. А в целом мы говорим про укрепление культуры безопасного поведения работников порта в соответствие с современными требованиями», - отметил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

Системная работа в этом направлении в АО «ММТП» ведётся постоянно. В порту разработан и проводится комплекс мероприятий, который касаются развития нормативной базы, проведения обучающих мероприятий, осуществляется систематический контроль за соблюдением установленных правил и требований. Все это позволяет формировать модель поведения сотрудника, соответствующую современным требованиям безопасности. Это касается также и участия в социально значимых городских и региональных проектах.

В частности, АО «ММТП» регулярно поддерживает региональный конкурс детского рисунка по охране труда, который проводит Министерство труда и социального развития Мурманской области. А директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев недавно прочитал лекцию в транспортно-логистическом классе гимназии №8 г. Мурманска, посвященную курируемым им вопросам. В своём выступлении перед гимназистами он отметил, что вопросы охраны труда и обеспечения безопасного производственного процесса являются фундаментом всех решений, принимаемых на предприятии.

«Жизнь и здоровье работников предприятия – это безусловный приоритет. Нет ничего ценнее жизни и здоровья каждого сотрудника, а значит наша основная задача - это создание условий для соблюдения этого принципиального положения. При этом безопасное поведение закладывается еще с детства и является частью воспитания человека», - подчеркнул, обращаясь к учащимся, представитель АО «ММТП».

 

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