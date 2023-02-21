В ММТП трудятся представители более 80 трудовых династий

В АО «Мурманский морской торговый порт» прошла церемония награждения победителей конкурса «Вместе мы - команда» в номинации «Лучшая трудовая династия». Ими стали династии Федотовых, Хурумовых-Базановых, Родькиных, Левашовых, Егоровых, Янковец, Ильиных. В торжественной обстановке победителям были вручены семейные чайные сервизы.

Как отметил директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов, конкурс, который был организован на предприятии, стал поводом ещё раз напомнить о важных традициях Мурманского морского торгового порта. Одна из них – бережное отношение к трудовым династиям. Причём в настоящий момент в порту трудятся представители более 80 династий – в конкурсе участвовали 87! Самые большие уходят корнями в довоенный и военный периоды, когда на предприятии трудились прадеды нынешних портовиков.

«Очень важно, что, благодаря всему коллективу и реализуемой социальной политике по сохранению и развитию традиций предприятия, свершения тех, кто стоял у истоков династий и трудился здесь более полувека назад, продолжают жить и развиваться. А значит, живут дела наших родителей, дедов и прадедов. Это бесценно! Не сомневаюсь, что так будет и впредь!», - подчеркнул Виталий Власов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250927%2Fwall-149919532_3006