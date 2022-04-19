В ММТП успешно обработали «Севморпуть» в 97-й раз
Специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» успешно обеспечили 97-й заход и оперативную обработку у причалов предприятия атомного контейнеровоза «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот».
«Севморпуть» - особое судно. Работа с ним предполагает соблюдение дополнительных требований. Технические возможности Мурманского морского торгового порта и квалификация специалистов позволяют выполнять стоящие задачи оперативно и на высоком уровне», - сказал главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.
Далее судно отправится в Арктику – следующая точки выгрузки расположена в акватории реки Енисей.
Напомним, «Севморпуть» - крупнейшее из всего четырёх когда-либо построенных невоенных торговых судов с ядерной энергетической установкой. Атомный «грузовик» имеет длину 260 метров и ширину – 32 метра, в связи с чем принять и обработать данное судно могут только отдельные порты, в число которых входит и ММТП.
Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248623%2Falbum-149919532_00%2Frev