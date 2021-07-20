В ММТП успешно проходят практику студенты питерской «Макаровки»

В Мурманском морском торговом порту успешно проходят практику студенты второго и третьего курсов бакалавриата и магистратуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова».

На несколько недель они были трудоустроены в качестве стажеров в АО «ММТП» по специальностям, которые изучают в высшем учебном заведении. Трое будущих гидротехников осваивали премудрости практической работы в отделе гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства, один – в дирекции железнодорожного транспорта, а три будущих стивидора, один диспетчер и два сменных начальника складского хозяйства – на грузовых районах порта. Как отметили руководители практики, ребята проявили себя ответственными людьми и грамотными, стремящимися к освоению практических знаний молодыми специалистами.

«Порт производит впечатление. Мы видели, как идёт реконструкция объектов, внедряются новые технологии строительства. Большое внимание уделяют вопросам экологии. Мы изучали объекты, выполняли задания, которые нам давал руководитель», - сказал Абдуразак Кадашов.

«Порт построен давно, но сейчас всё современное. Строят по последнему слову техники с учётом всего, что имеется в арсенале гидростроительных технологий», - отметил Никита Ковальджи.

Студенты приехали из разных городов России. Но есть среди них и мурманчанин - Константин Семенченко. В прошлом году он в дистанционном формате проходил практику в ММТП, а в этом - приехал очно. Как рассказали кураторы, Константин уже выразил желание всю практику проходить в ММТП и вернуться сюда на работу после окончания университета.