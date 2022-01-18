В ММТП успешно выполнена программа обработка партий основного оборудования для ветропарка Кольской ВЭС

В АО «Мурманский морской торговый порт» успешно выполнена масштабная транспортно-логистическая операция по обработке основного оборудования для ветропарка Кольской ВЭС, поставлявшегося через причалы ММТП. Заключительными судами, которые доставили уникальный груз, стали российские балкеры «POLA ANASTASIA» и «SIYANIE SEVERA».

«Особенность этого проекта была обусловлена спецификой груза. Она состояла как в его больших размерах, так и в требованиях особо деликатного с ним обращения. Работа по праву считается филигранной. Поставленные задачи были выполнены. Поздравляю всех портовиков и наших партнеров!», - сказал исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

В числе особо отличившихся в реализации проекта - работники укрупненной комплексной бригады №7 грузового района №2 АО «ММТП», сменные работники складского хозяйства, а также инженерно-технические работники грузового района №2 АО «ММТП», работники складской группы и укрупненной комплексной бригады №30 грузового района №1 АО «ММТП». Всего мурманские портовики обеспечили 17 судозаходов в Мурманский морской торговый порт с оборудованием для 57 ветроустановок, которыми будет оснащен самый крупный ветропарк в России за Полярным кругом: секциями башен, высокотехнологичными гондолами с генераторами, ступицами, трансмиссиями и др. Вес только одной секции башни ветроустановки составляет 79,94 тонны. Общий вес всех компонентов для одного лишь ветрогенератора – 374,36 тонны. Длина одной секции башни – 29,950 метра. Эту гигантскую махину нужно было не только выгрузить с судна, но и провезти по всей территории порта. Общий вес обработанных грузов составил 21256 тонн.

При этом Мурманский морской торговый порт принял участие в успешном освоении нового транспортно-логистического маршрута по внутренним водным путям Российской Федерации. В июле 2021 года сразу четыре судна прошли по линии: река Дон - Волго-Донской канал - река Волга - река Шексна - Волго-Балтийский канал - река Свирь, и далее - через Неву и Санкт-Петербург морским путём в Мурманск. Этот маршрут был использован для доставки гигантских конструкций ветропарка Кольская ВЭС.

«Такой маршрут позволяет значительно сократить время доставки грузов. Например, если идти морским путем через Чёрное или Средиземное моря, Гибралтар, вдоль Европы до Мурманска, то продолжительность пути составляет 28-30 суток, а если через внутренние водные артерии - 18-20 суток», - рассказал заместитель исполнительного директора АО «ММТП» Игорь Липинский.

Строительство ветропарка реализуется компанией «Enel Green Power», глобальным подразделением Группы «Enel», отвечающим за развитие и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. За управление проектом отвечает ООО «Энел Рус Винд Кола», дочерняя компания ПАО «Энел Россия». Напомним, что подготовка к реализации проекта перегрузки через ММТП началась более чем за два года до его начала. Для безопасной транспортировки оборудования была подготовлена специальная портовая и дорожная инфраструктура. Некоторые ее элементы были реконструированы.

Фото и видео: https://vk.com/murport51