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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.24 12:05

В ММТП успешно выполнена программа обработки длинномерного тяжеловесного груза

В Мурманском морском торговом порту завершилась обработка трёх партий элементов купольных конструкций резервуаров для хранения сжиженного природного газа (СПГ). Всего мурманскими портовиками в адрес порта Саббета было перегружено десять пролётов общим весом 800 тонн.

Длина каждого пролёта – 37,5 метров, что стало новым достижением мурманских портовиков в обработке длинномерных тяжеловесных грузов. Работы проводились на причале №15, который ещё носит название «арктический». Именно здесь мурманские портовики обрабатывают грузы, предназначенные для выполнения масштабных инфраструктурных проектов Арктической зоне Российской Федерации.

«Успешная обработка элементов купольных конструкций резервуаров для хранения СПГ – это часть арктической программы Мурманского морского торгового порта. Напомню, что по итогам прошлого года через наши причалы в порты Арктики было направлено порядка 1,3 млн тонн грузов, что стало новым арктическим достижением мурманских портовиков», - отметил директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254245%2Fwall-149919532_3615

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