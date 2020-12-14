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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.20 14:45

В ММТП установили свыше четырехсот новых светильников

На территории Мурманского морского торгового порта и прилегающей территории вместо старых светильников установили 432 новых осветительных прибора. Теперь современная светодиодная арматура освещает дороги, цеха и административно-бытовые здания.

Как рассказал начальник комплекса энергоснабжения АО «ММТП» Денис Сафонов, она не только даёт более яркий свет, но и значительно более экономична. Так, если среднесуточное время работы светильника составляет 12 часов, то экономия затрат на электроэнергию превышает 370 тысяч рублей в год, а экономический эффект от утилизации ртутьсодержащей лампы - свыше 22 тысяч рублей.

«Замена светильников производится в рамках программы повышения энергоэффективности деятельности в АО «ММТП». Мы достигаем экономии электроэнергии, финансовых затрат, а самое главное – создаём современные, более безопасные условия труда для работников предприятия и наших партнеров. Работы, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объёме», - сказал Денис Сафонов.

Напомним, ранее в Мурманском морском торговом порту были реализованы проект архитектурно-художественной подсветки портальных кранов и программа подсветки зданий, визуализации маршрутов и указателей. АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

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